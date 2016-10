Honderden in de rij voor toespraak Máxima

BUENOS AIRES - Een paar honderd studenten staan bij de Katholieke Universiteit van Argentinië in Buenos Aires te wachten op een kans een plek te bemachtigen in het auditorium.

Door ANP - 11-10-2016, 21:51 (Update 11-10-2016, 21:51)

Daar spreekt later dinsdagmiddag (lokale tijd) koningin Máxima in haar functie van VN-speciaal pleitbezorger op het gebied van betere toegankelijkheid tot financiële diensten. UCA is haar alma mater.

Bij de toespraak zijn ook Máxima's ouders, die hun dochter maandag al hebben ontmoet toen ze een privé-programma afwerkte.

Máxima hield elf jaar geleden, als prinses, ook al eens een toespraak op haar oude universiteit. Toen was microkrediet het onderwerp. Nu gaat het om een breder onderwerp, toegankelijkheid tot financiële diensten.