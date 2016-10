Máxima begint VN-bezoek aan Argentinië

BUENOS AIRES - Koningin Máxima is dinsdagmiddag (lokale tijd) in Buenos Aires begonnen aan haar bliksembezoek voor de Verenigde Naties aan naar geboorteland Argentinië. De koningin kreeg bij haar rit van haar hotel in de wijk Recoleta, vlak bij haar ouderlijk huis, stevige bewaking mee.

Door ANP - 11-10-2016, 14:53 (Update 11-10-2016, 14:53)

De lokale media die Máxima maandag al probeerden te volgen, lieten op het vroege morgenuur nog verstek gaan. In colonne werd ze door de ochtendspits naar het regionale hoofdkwartier van UNDP, het ontwikkelingsfonds van de VN, gereden voor de eerste ronde gesprekken.

Onder leiding van de gouverneur van de nationale bank, Federico Sturzenegger, was er een rondetafelgesprek met vertegenwoordigers van onder meer banken en e-commerce-instellingen over de bijdrage die zij kunnen leveren aan verbetering van de financiële toegankelijkheid voor de Argentijnse bevolking.

De helft van de bevolking maakt maar gebruik van formele financiële diensten, en president Mauricio Macri wil dat cijfer omhoog krijgen omdat dat bijdraagt aan de economische ontwikkeling van Argentinië. De hulp van Máxima is ingeroepen in haar rol als speciaal pleitbezorger van de VN-secretaris-generaal op dit gebied.