Kate aangekomen bij Mauritshuis

ANP Kate aangekomen bij Mauritshuis

DEN HAAG - Na een lunch met koning Willem-Alexander op de Eikenhorst in Wassenaar is de hertogin van Cambridge dinsdagmiddag aangekomen bij het Mauritshuis in Den Haag. Catherine, ook wel bekend als Kate, komt voor de tentoonstelling Hollanders in huis: Vermeer en tijdgenoten uit de Britse Royal Collection. In Den Haag zijn 22 stukken uit de Britse koninklijke collectie te zien.

Door ANP - 11-10-2016, 14:36 (Update 11-10-2016, 14:36)

Onder grote belangstelling van publiek en de Britse pers arriveerde de vrouw van prins William bij het Mauritshuis. Kinderen van de Prinses Irene school uit Den Haag zwaaiden bij haar aankomst met vlaggetjes. Bij de poort werd Kate hartelijk welkom geheten door museumdirecteur Emilie Gordenker, die de hertogin rondleidt langs de topstukken van meesters als Gerard ter Borch, Gerrit Dou, Pieter de Hooch, Gabriël Metsu en Jan Steen. Hoogtepunt van de expositie is De muziekles van Johannes Vermeer.

Kate studeerde kunstgeschiedenis aan de University of St. Andrews en kent de stukken van onder meer Buckingham Palace in Londen. Ze heeft daarom extra belangstelling voor topstukken uit de vaste collectie van het Mauritshuis, zoals Meisje met de parel van Johannes Vermeer en Het Puttertje van Camel Fabritius en De stier van Paulus Potter.