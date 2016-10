Kate ontvangen door Willem-Alexander

DEN HAAG - Kate, de hertogin van Cambridge, is in Nederland aangekomen. De vrouw van de Britse prins William schudde dinsdagmiddag op Villa Eikenhorst de hand van koning Willem-Alexander. Het is haar eerste stop in Nederland.

Door ANP - 11-10-2016, 13:41 (Update 11-10-2016, 13:41)

In de woning van Willem-Alexander werd Kate ontvangen met een lunch. Koningin Máxima was daar niet bij. Zij zit in Argentinië, waar ze dinsdag en woensdag tal van gesprekken voert in haar hoedanigheid als speciaal pleitbezorger van de VN op het gebied van 'inclusieve financiering'.

Kate gaat na haar bezoek aan de koning verder naar Den Haag, waar ze het Mauritshuis bezoekt. In het museum zijn topstukken te zien uit de kunstcollectie van de Britse koninklijke familie. Voor de deur is het inmiddels al erg druk met mensen die een glimp hopen op te vangen van de hertogin. Achter de hekken staan tientallen belangstellenden te wachten op haar komst. Ook de pers, in groten getale aanwezig, staat er al opgesteld.

Later dinsdag staan ook nog bezoeken aan de Britse ambassade, waar ze met mensen van het Trimbos-instituut praat, en jongerenwerkplaats Bouwkeet in Rotterdam op het programma. Het bezoek aan Nederland is de eerste officiële reis van de hertogin van Cambridge zonder haar man.