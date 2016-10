Zweedse koning geveld door hernia

ANP Zweedse koning geveld door hernia

STOCKHOLM - Koning Carl Gustaf van Zweden moet het voorlopig even rustig aandoen. Hij heeft last van een hernia, meldt het Zweedse hof. Zijn agenda voor de komende week is daarom aangepast. Het merendeel van de geplande activiteiten kan doorgaan, maar is zo veranderd dat Carl Gustaf niet al te zwaar wordt belast.

Door ANP - 11-10-2016, 12:25 (Update 11-10-2016, 12:25)

De koning heeft net een druk staatsbezoek aan Duitsland achter de rug. Carl Gustaf reisde afgelopen week samen met zijn vrouw Silvia vier dagen door het land. Ze deden onder meer Berlijn, Hamburg en Leipzig aan.