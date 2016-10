Frederik en Mary reiken hun prijzen weer uit

HOLSTEBRO - De Deense kroonprins Frederik en zijn vrouw Mary hebben zaterdagavond weer geld uitgedeeld. Het paar reikte in Holstebro de ‘Kronprinsparrets’ prijzen uit aan Denen die uitblinken vanwege hun sociaal of cultureel werk.

Door ANP - 9-10-2016, 11:20 (Update 9-10-2016, 11:20)

Frederik en Mary reikten vier prijzen uit. De aanmoedigingsprijzen van 50.000 kronen (6700 euro) gingen naar mondharmonicaspeler Matias Heise en het architectenduo Søren Johansen en Sebastian Skovsted. Regisseur Tobias Lindholm kreeg de cultuurprijs, waaraan een bedrag van 500.000 kronen (67.000 euro) is gekoppeld.

Liefdadigheidsorganisatie Børn, Unge & Sorg werd onderscheiden vanwege het werk dat ze doet voor kinderen en jongeren die een ouder of familielid hebben verloren. De organisatie krijgt ook 500.000 kronen (67.000 euro). Volgens Billed Bladet was kroonprinses Mary emotioneel toen ze die prijs overhandigde. Mary was 26 jaar toen haar moeder plotseling stierf.