Weer indringer bij Buckingham Palace

LONDEN - De politie in Londen heeft vrijdag opnieuw een man opgepakt die probeerde Buckingham Palace binnen te dringen. De 21-jarige man was al over het hek geklommen voordat hij in de kraag kon worden gevat, melden Britse media. De indringer had volgens de politie geen wapens bij zich.

Door ANP - 8-10-2016, 11:15 (Update 8-10-2016, 11:15)

De laatste maanden krijgt Buckingham Palace vaker ongewenst bezoek. In het afgelopen halfjaar is nu vijf keer geprobeerd om binnen te komen. Hoewel alle pogingen werden verhinderd, maken de beveiligers van koningin Elizabeth zich zorgen. Twee keer hadden indringers messen bij zich en een keer wist een man in de tuin te komen terwijl leden van de koninklijke familie aanwezig waren. Zij moesten toen zelfs naar een veilige plek gebracht worden. Dit keer was voor zover bekend niemand van het koningshuis thuis.