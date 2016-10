Charles leest gedicht op National Poetry Day

LONDEN - Prins Charles leest donderdag het gedicht The Shipping Forecast van Seamus Heany voor op BBC Radio 4. De prins geeft daarmee het startschot van de National Poetry Day, de jaarlijkse nationale gedichtendag in Groot-Brittannië.

Door ANP - 6-10-2016, 9:45 (Update 6-10-2016, 9:45)

Ter gelegenheid van de dag, die dit jaar als thema 'berichten' heeft, zet de Royal Mail een speciale poststempel op miljoenen poststukken. Daarnaast zijn op veertig lokale radiostations versen te horen die dichters schreven over Engelands meest geliefde plaatselijke monumenten.

In Wales zullen vier jonge dichters worden opgesloten tot ze, binnen 24 uur, honderd gedichten hebben geschreven. De Schotse Poëzie Bibliotheek in Edinburgh heeft 380.000 poëziekaarten uitgedeeld en in Glasgow dragen dichters, bibliothecarissen en verkopers van de daklozenkrant overal in de stad gedichten voor. Gedichten van jonge vluchtelingen en migranten zijn een dag lang voor elk programma op Channel 4 te zien en horen.

Aan het eind van de dag maakt The Poetry Society de vijftien winnaars en 85 beste dichters van de Foyle Young Poets of the Year Award 2016 bekend in de Londense Festival Hall.