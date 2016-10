Merkel ontmoet Zweeds koningspaar

BERLIJN - De Duitse bondskanselier Angela Merkel heeft woensdagmiddag bezoek gehad van de Zweedse koning Carl Gustaf en zijn vrouw Silvia. Ze ontving het koningspaar in het zogeheten Bundeskanzleramt, het bureau van de bondskanselier.

Door ANP - 5-10-2016, 21:15 (Update 5-10-2016, 21:15)

Merkel wachtte Carl Gustaf en Silvia buiten op, waarna de drie onder het oog van talloze persfotografen naar binnen liepen. Dat gebeurde uiteraard over een rode loper. Wat Merkel precies heeft besproken met de Zweedse royals is niet bekend; bij het gesprek waren geen journalisten welkom.

Carl Gustaf en Silvia zijn woensdag in Duitsland begonnen aan hun staatsbezoek. Eerder werden ze welkom geheten door bondspresident Joachim Gauck en zijn partner Daniela Schadt. Ook hadden ze een ontmoeting met de burgemeester van Berlijn. Woensdagavond vindt een staatsbanket plaats in slot Bellevue. Het Zweeds koningspaar is vier dagen in Duitsland.