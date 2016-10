Máxima opent expositie over Anna Paulowna

APELDOORN - Koningin Máxima heeft woensdag in paleis Het Loo in Apeldoorn een kleurrijke en unieke tentoonstelling geopend over haar verre voorgangster Anna Paulowna, echtgenote van koning Willem II. De expositie is tot en met 5 februari te zien in het paleismuseum.

Koningin Máxima kreeg een uitgebreide rondleiding door de westvleugel van het paleis die wordt gebruikt voor tijdelijke tentoonstellingen. Conservator Paul Rem heeft daar geprobeerd de sfeer te scheppen van het Russische hof want Anna Paulowna, dochter van een tsaar en zus van twee tsaren, voelde zich voor immer verbonden met haar Russische vaderland. Dat was haar grote en echte liefde.

Anna Paulowna (1795-1865) vond dat Nederland zich gelukkig mocht prijzen om een Russische grootvorstin als echtgenote van de toekomstige koning te krijgen, en het was voor haar even slikken toen ze kennismaakte met het sobere Nederlandse hof. Klein en fijn, en in niets lijkend op de Russiche weelde en pronkzucht.

Lage plafond

Gelukkig kreeg ze bij haar in Sint-Petersburg gesloten huwelijk met Willem in 1816 een enorme uitzet mee. Willem schreef zijn vader koning Willem I al bezorgd dat er voor al die spullen geen ruimte was in de Nederlandse paleizen. Veel daarvan - juwelen, meubelstukken en een complete kerkinventaris want Anna bleef Russisch-orthodox en kreeg zelfs een priester mee - is bewaard gebleven. Máxima heeft mede dankzij Anna een royale keuze bij het uitzoeken van sieraden.

De tentoonstelling 'Anna Paulowna, kleurrijke koningin' geeft een mooie indruk van de overdaad en Máxima gaf bij de rondgang uitleg over het gebruik van enkele op een schilderij van Anna afgebeelde juwelen. De ruimte maakt wel duidelijk dat Het Loo hard toe is aan een grotere en betere expositieruimte - de manshoge schilderijen passen nauwelijks onder het lage plafond.