Elizabeth zet punt achter vakantie

ANP Elizabeth zet punt achter vakantie

LONDEN - De koninklijke standaard wappert deze week boven Buckingham Palace in Londen ten teken dat de lange zomervakantie van koningin Elizabeth erop zit. Het afgelopen weekeinde sloot het paleis de deuren voor het publiek. Dat had sinds eind juli een kijkje kunnen nemen in de officiële vertrekken en de garderobe van Elizabeth kunnen bewonderen.

Door ANP - 5-10-2016, 11:08 (Update 5-10-2016, 11:08)

De koningin zelf bevond zich al die tijd in Schotland, waar ze sinds jaar en dag ruim twee maanden doorbrengt in kasteel Balmoral. Buitenlandse vakanties zijn er niet bij. Voor Elizabeth geen vakantievilla in Griekenland of spelevaren op de Middellandse Zee, al hebben er in het verleden wel vaartochtjes door de Schotse wateren op het programma gestaan.

Met lange wandelingen, jagen en vissen, paardrijden en auto rijden over het uitgestrekte landgoed is Elizabeth meer dan tevreden en volgens een vantevoren opgesteld schema komen kinderen, kleinkinderen en achterkleinkinderen op bezoek of een weekje logeren. Wijlen prinses Diana vond dat vreselijk, maar de meeste andere familieleden vermaken zich best in de Schotse natuur.

Met de terugkeer naar Londen, dinsdag, hervat Elizabeth haar openbare optredens met Remembrance Sunday volgende maand als een van de meest opvallende.