Prinses Marie krijgt lesje brandpreventie

ROSKILDE - De kinderen van een basisschool in het Deense Roskilde zullen hun schooldag niet snel vergeten. Ze kregen niet alleen de plaatselijke brandweer over de vloer maar ook nog koninklijk bezoek: prinses Marie kwam hoogstpersoonlijk een kijkje nemen bij de les die de leerlingen kregen over vuur.

Door ANP - 3-10-2016, 21:28 (Update 3-10-2016, 21:28)

Marie werd warm welkom geheten door de kinderen van Tjørnegårdskolen, waar de prinses twee klassen aandeed in het kader van de Deense brandpreventieweek. Volgens Billed Bladet overhoorde Marie de kinderen en wisten ze gelukkig overal een antwoord op.

Op het schoolplein viel er ook nog wat actie te beleven, toen de brandweer een houten huisje in brand stak en vervolgens een demonstratie vuur blussen gaf. Daarna was er ook nog gelegenheid om de aanwezige brandweerauto's te bezichtigen, wat zowel de kinderen als prinses Marie met interesse deden.