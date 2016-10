Thaise koning heeft tal van klachten

BANGKOK - De gezondheid van de Thaise koning Bhumibol gaat langzaam steeds verder achteruit. De medische bulletins die het paleis met groter wordende regelmaat verspreid, kunnen dat niet meer verhullen.

Door ANP - 3-10-2016, 10:15 (Update 3-10-2016, 10:15)

Het afgelopen weekeinde werd bekendgemaakt dat de koning last heeft van bloedvergiftiging en een ontsteking in zijn linkerlong. Ook zit er vocht in zijn longen. Het enige positieve nieuws dat te melden viel, was dat de koorts waarover eerder was bericht was gezakt en dat de temperatuur van de 88-jarige koning weer normaal was.

De berichtgeving rond de koning wordt streng gecontroleerd en de medische bulletins - vijf in de afgelopen maand alleen - worden opzettelijk vaag gehouden. Bhumibol heeft echter voortdurend last van zijn longen, en ook zijn nieren werken niet meer naar behoren. Hij verblijft al enkele jaren in het Siriraj-ziekenhuis in Bangkok, waar ook zijn echtgenote koningin Sirikit wordt verzorgd.