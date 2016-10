Elisabeth en Emmanuel aan de slag met drones

ZEEBRUGGE - De Belgische prinses Elisabeth en haar broer prins Emmanuel zijn zondag aan de slag gegaan met drones. De twee brachten in het kader van Open Bedrijvendag een bezoekje aan Noordzee Drones in Zeebrugge.

Door ANP - 2-10-2016, 15:13 (Update 2-10-2016, 15:13)

Ook koning Filip, de vader van Elisabeth en Emmanuel, testte zijn vliegkunsten. Hij deed dat in de buitenlucht, zijn kinderen gingen in het opleidingscentrum van het technologisch bedrijf aan de slag met de drones.

Ruim driehonderd bedrijven hebben zondag hun deuren geopend voor de Open Bedrijvendag. Filip, Elisabeth en Emmanuel kozen voor een bezoek aan Noordzee Drones, omdat het bedrijf ‘aansluit bij hun interesses’. Tijdens hun bezoek aan het bedrijf in Zeebrugge, dat is gespecialiseerd in de productie van drones, kregen de koning en zijn kinderen uitleg over de technologie.