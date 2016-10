Weinig animo voor paus in Georgië

ANP Weinig animo voor paus in Georgië

TBILISI - Slechts een paar duizend katholieken hebben zaterdag de pauselijke mis in de Georgische hoofdstad Tsiblisi bijgewoond. Het was daarmee een van de slechtst bezochte pauselijke missen buiten Italië. Paus Franciscus bezoekt Georgië dit weekend in de hoop de relatie met de orthodoxe kerk te verbeteren.

Door ANP - 1-10-2016, 13:13 (Update 1-10-2016, 13:13)

Het stadion in Tbilisi met een capaciteit van 25.000 personen, bleef echter vrijwel leeg. De opkomst was zo laag, omdat in Georgië nog geen 1 procent van de bevolking katholiek is.

Het Vaticaan had eigenlijk gerekend op een delegatie van de Patriarch van de Georgische Orthodoxe Kerk, Ilia II. Maar die kwam niet opdagen. De paus had vrijdag bij aankomst in Tsiblisi wel een persoonlijke ontmoeting met Ilia II.

President Giorgi Margvelasjvili van Georgië woonde de kerkdienst wel bij.

Zondagavond vliegt de kerkvorst terug naar Rome.