Prinses Beatrix heeft nieuwe knie

DEN HAAG - Prinses Beatrix is zaterdag geopereerd in het Franciscus/Vlietlandziekenhuis in Schiedam. Ze heeft een nieuwe rechterknie gekregen. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst gemeld.

Door ANP - 1-10-2016, 11:55 (Update 1-10-2016, 12:12)

Volgens de orthopedisch chirurgen die de ingreep hebben uitgevoerd, is de operatie goed verlopen. De prinses blijft nog een paar dagen in het ziekenhuis en zal dan thuis verder revalideren. Beatrix kreeg in 2005 al een nieuwe linkerknie.

In verband met de ingreep is Beatrix dinsdag niet bij de opening van het Europees verpleegkundig congres voor ouderen in Rotterdam. Ze wordt vervangen door koningin Máxima.