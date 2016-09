Koningin Máxima bij bijeenkomst in Bazel

BAZEL - Koningin Máxima is vrijdag in het Zwitserse Bazel. Als speciaal pleitbezorger van de secretaris-generaal van de Verenigde Naties woont ze een internationale bijeenkomst bij voor vertegenwoordigers van regelgevende instanties. Dat heeft de Rijksvoorlichtingsdienst bekendgemaakt.

30-9-2016

De bespreking vindt plaats bij de Bank for International Settlements (BIS) en richt zich op inclusieve financiering en de rol van regelgevende instanties om de toegang tot financiële diensten te verbeteren. Máxima is co-voorzitter van de bijeenkomst.

Volgens de koningin is het belangrijk dat financiële instellingen samenwerken om een balans te vinden tussen goede toegang tot financiële diensten enerzijds en waarborging van de financiële integriteit anderzijds. Tijdens de bijeenkomst benadrukt Máxima ook het belang van financiële educatie en consumentenbescherming. Kennis van de voordelen en de mogelijke risico's van financiële producten helpt mensen om hier op een verantwoorde manier gebruik van te maken. Dit geldt overigens niet alleen voor mensen in ontwikkelingslanden, maar ook voor mensen in ontwikkelde economieën.