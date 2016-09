Koninklijk afscheid van gravin Gunnila

ANP Koninklijk afscheid van gravin Gunnila

STOCKHOLM - De Zweedse koninklijke familie heeft donderdag in de kapel van het Koninklijk Paleis in Stockholm afscheid genomen van gravin Gunnila Bernadotte. De tante van koning Carl Gustaf overleed 12 september op 93-jarige leeftijd.

Door ANP - 30-9-2016, 11:12 (Update 30-9-2016, 11:12)

''Ze werd zeer gewaardeerd en was nauw met onze familie verbonden en was een trouwe vriend'', aldus een verklaring van de koning na haar overlijden. Uit Denemarken was prinses Benedikte bij de uitvaart aanwezig.

Na de plechtigheid in het paleis, waarbij alleen prinses Madeleine en haar man Chris O'Neill ontbraken, werd het stoffelijk overschot van gravin Gunnila overgebracht naar de koninklijke begraafplaats Haga. Daar ligt ook haar in 2002 overleden man Carl Johan begraven,

Familie

Gunnila huwde in 1988 met graaf Carl Johan, de jongste zoon van de Zweedse koning Gustaf VI Adolf en broer van de Deense koningin Ingrid en van Carl Gustafs op jonge leeftijd verongelukte vader Gustaf Adolf. Voor beiden was het hun tweede huwelijk.

Prins Carl Philip en echtgenote Sofia hadden voor het bijwonen van de uitvaart hun voorgenomen bezoek aan Älvdalen uitgesteld. Over een maand gaat het stel wel op officieel bezoek in Värmland, waarvan Carl Philip de hertogstitel draagt.