Charles pas voor tweede keer in Israël

JERUZALEM - De Spaanse koning Felipe, de Britse troonopvolger prins Charles en groothertog Henri van Luxemburg zijn vrijdag in Jeruzalem bij de uitvaart op de Herzlberg van de woensdag op 93-jarige leeftijd overleden oud-president en Nobelvredesprijs-winnaar Shimon Peres.

Door ANP - 30-9-2016, 10:51 (Update 30-9-2016, 10:51)

Felipe had voorafgaand aan de uitvaart, waarbij zeventig staatshoofden, regeringsleiders en oud-ambtsdragers aanwezig zijn onder wie Barack Obama en Bill Clinton, een ontmoeting met de Israëlische president Reuven Rivlin.

Voor prins Charles is het pas de tweede keer dat hij voet zette op Israëlische bodem. De eerste en tot nu toe enige keer was in 1995 voor de begrafenis van de toen vermoorde premier Yitzak Rabin. Het Britse koningshuis, dat de deur plat loopt in de Golfstaten, heeft als standpunt dat een officieel bezoek aan Israël pas wordt overwogen als het Israëlisch-Palestijnse conflict is opgelost.

Groothertog Henri moest zijn agenda omgooien om naar Jeruzalem te kunnen komen. Een gepland bezoek samen met groothertogin Maria Teresa aan de vliegveldterminal werd uitgesteld. Henri hoopt echter op tijd terug te zijn voor de viering van de 175ste verjaardag van de Kamer van Koophandel.