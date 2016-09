Prinses Margriet naar dansvoorstelling

DEN HAAG - Prinses Margriet en Pieter van Vollenhoven zijn vrijdagavond in Arnhem. Ze wonen daar de voorstelling TUTTI van Introdans bij.

Door ANP - 30-9-2016, 10:05 (Update 30-9-2016, 10:05)

Met de speciale voorstelling viert het dansgezelschap haar 45-jarig bestaan. Introdans is opgericht in 1971 en heeft als doel de danskunst op hoog niveau te introduceren bij een breed publiek. Het gezelschap danst in Nederlandse theaters, maar reist ook de wereld over en is regelmatig te gast bij internationale podia.

De voorstelling vrijdagavond bestaat uit drie premières van de choreografen Sidi Larbi Cherkaoui, Mauro Bigonzetti en Dimitris Papaioannou. Voor de gelegenheid zijn beide dansersensembles van Introdans samengevoegd. Hierdoor staan er 26 dansers op het podium.

Margriet is beschermvrouwe van Introdans.