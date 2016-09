Nieuwe bolide Filip bestand tegen raketaanval

BRUSSEL - De Belgische koning Filip heeft een nieuwe auto. Zijn Mercedes S600 Guard, waarin de koning volgens Belgische media sinds kort rondrijdt, is bestand tegen kogels, granaten en raketten.

Door ANP - 29-9-2016, 17:05 (Update 29-9-2016, 17:05)

Filip bestelde de gepantserde Mercedes vorig jaar toen de terreurdreiging in België toenam. De wagen, die zo’n 400.000 euro kost, is volgens Mercedes niet voor jan en alleman. “Enkel staatshoofden, overheidsdiensten en topindustriëlen komen in aanmerking”, liet een woordvoerder weten aan Het Laatste Nieuws. “We willen niet dat mensen met slechte bedoelingen deze wagen kopen.”

De Mercedes Guard van Filip steekt met kop en schouders uit boven The Beast van de Amerikaanse president Barack Obama. Volgens Stuff.tv, dat beide wagens twee jaar geleden al naast elkaar zette, is The Beast vergeleken met de Mercedes ‘een schoothondje’.

Zo heeft de Mercedes een topsnelheid van 210 kilometer per uur, terwijl The Beast niet sneller kan dan 96 kilometer per uur. Filips bolide trekt bovendien veel sneller op en zou de brandstoftank zichzelf kunnen herstellen bij beschadiging. De Mercedes beschikt volgens de site bovendien over ingebouwde brandblussers en een zuurstoftank waar in het geval van een chemische aanval een beroep op kan worden gedaan.