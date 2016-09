Frederik jogt door Washington

WASHINGTON - De Deens kroonprins Frederik was op zijn tweede dag van zijn bezoek aan de Verenigde Staten al vroeg uit de veren. In de ochtendschemering van Washington trok hij er woensdag met een groepje oorlogsveteranen op uit om een rondje te joggen, blijkt uit een filmpje dat het koningshuis online heeft gezet.

Door ANP - 29-9-2016, 11:31 (Update 29-9-2016, 11:40)

De route was dik 6 kilometer lang en ging van het Jefferson Memorial naar het Lincoln Memorial. Onderweg was er genoeg tijd voor een praatje met de militairen, van wie sommigen ernstige verwondingen hadden opgelopen tijdens hun dienst in Irak en Afghanistan.

Een van de militairen liet na afloop door het Amerikaanse ministerie van Defensie optekenen dat het een onvergetelijke ervaring was. "Een rondje met de kroonprins mogen lopen is magisch", zei Chris Ferrell, die nog steeds te kampen heeft met lichamelijke ongemakken nadat hij en zijn makkers werden getroffen door een explosie in Afghanistan. "Het is gewoon een superfijne vent en ook de rest van de Deense staf is geweldig." Frederik overtuigde hem onder meer om een keer Denemarken te bezoeken.

Na de ontspannen ochtendwandeling was het voor Frederik tijd om aan de bak te gaan. Hij woonde onder meer een seminar en congres bij, terwijl zijn vrouw kroonprinses Mary andere afspraken op de agenda had staan. 's Avonds gaven ze allebei acte de présence op The Grand Ball in het Smithsonian Arts and Industries Museum. Het hof deelde via Facebook en Instagram een foto en een video van het dansende paar.