Prinses Beatrix hijst zak tarwe

ANP Prinses Beatrix hijst zak tarwe

OLDEBROEK - Prinses Beatrix heeft woensdag de gerestaureerde Molen De Hoop in Oldebroek geopend. Dat deed ze door een zak tarwe omhoog te hijsen.

Door ANP - 21-9-2016, 14:03 (Update 21-9-2016, 14:03)

Na een restauratieperiode van vijf jaar kunnen de wieken van Molen De Hoop weer draaien. De korenmolen uit 1853 krijgt zijn oorspronkelijke functies terug: malen, pellen en olie slaan. Diverse vrijwilligers houden Molen De Hoop draaiende. De bijgebouwen van de molen worden gebruikt als werkplaats en winkel.

Prinses Beatrix is beschermvrouwe van de Vereniging De Hollandsche Molen. Ze nam die functie over van haar zoon Friso, die in 2013 overleed. Friso werd in 2005 beschermheer van De Hollandsche Molen en volgde daarmee op zijn beurt zijn drie jaar eerder overleden vader prins Claus op. Claus is twintig jaar beschermheer geweest.