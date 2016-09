Op zoek naar alternatieve plek voor Troonrede

DEN HAAG - Het Britse en Nederlandse koningshuis hebben met elkaar gemeen dat er mogelijk een alternatieve plek moet worden gezocht voor het uitspreken van de troonrede. Zowel in Londen als in Den Haag zijn de parlementsgebouwen aan de beurt voor een grondige renovatie. Dat kan betekenen dat koningin Elizabeth en koning Willem-Alexander de boodschap van hun regering op een andere plek moeten voorlezen.

Koning Willem-Alexander reageerde aan het begin van het zomerreces laconiek op die mogelijkheid. Hij is in de Ridderzaal immers slechts te gast bij de Staten-Generaal. Die nodigen hem uit en tegen de tijd dat het hele Binnenhof op de schop gaat, leest hij in de uitnodiging wel waar hij wordt verwacht, zo zei de koning. Verder wilde hij zich er niet mee bemoeien.

De Kamers en de regering zijn het er overigens nog niet over eens of wanneer het Binnenhof op slot gaat, ook de troonrede op een andere plek dan in de Ridderzaal moet worden voorgelezen. Verantwoordelijk minister Stef Blok vindt van niet: de VVD ziet vanwege de te verwachten tijdwinst bij de verbouwing liever de Grote Kerk als alternatief.

In Londen speelt iets soortgelijks. Koningin Elizabeth houdt elk voorjaar bij de State Opening of Parliament de 'Queen's Speech' in het Hogerhuis. Het parlementscomplex moet hoognodig worden gerenoveerd - geraamde kosten 4,6 miljard euro tegen een half miljard in Nederland - en moet daarvoor acht jaar dicht. Een alternatief is nog niet voorhanden.