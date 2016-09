Theresa May op vakantie bij Elizabeth

ANP Theresa May op vakantie bij Elizabeth

BALMORAL - De kersverse Britse premier Theresa May logeert dit weekeinde bij koningin Elizabeth en prins Philip op Balmoral, de koninklijke vakantieresidentie in Schotland. Op het programma staat een informeel samenzijn met het staatshoofd, bijkletsen over politieke zaken en mogelijk ook een barbecue waarbij prins Philip het vlees roostert en de koningin de borden afwast.

Door ANP - 18-9-2016, 14:02 (Update 18-9-2016, 14:02)

Het uitje is vast onderdeel van de agenda van een Britse premier, die er vaak met gemengde gevoelens op terugkijkt. Bordspellen spelen is niet iedereens smaak, en gewekt worden door een doedelzakspeler onder het raam behoort ook niet tot ieders vakantiewens. Elizabeth was dan ook vol bewondering voor de premiers die dit alles 'zo nobel hebben verdragen'.

Margaret Thatcher vond het verblijf gelijk staan als logeren in het vagevuur, en ze probeerde dan ook zo kort mogelijk te verblijven. De echtgenote van premier Tony Blair, Cherie, was bij een verblijf in 1999 vergeten de pil in te nemen, met naar eigen zeggen negen maanden later baby Leo als gevolg.

De gesprekken met de koningin zijn overigens tot daaraan toe. Moeilijker zijn de wandelingen, drijfjachten en het vissen waarvan de koninklijke familie een groot liefhebber is - weer of geen weer. Of Theresa May daaraan ook wordt onderworpen, is nog de vraag.