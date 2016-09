Prinses Anne annuleert reizen naar Afrika

LONDEN - Prinses Anne is nog steeds herstellende van een luchtwegeninfectie. Op doktersadvies heeft de 66-jarige dochter van de Britse koningin Elizabeth nu ook een streep gezet door een aantal buitenlandse reizen die ze gepland had. Haar jongere broer prins Andrew vervangt haar.

Door ANP - 16-9-2016, 19:53 (Update 16-9-2016, 19:53)

Een woordvoerder van Buckingham Palace laat aan Hello weten dat alle afspraken in de agenda van de Princess Royal komende week zijn geschrapt. ''Uit voorzorg en op advies van de artsen gaat de prinses aan het einde van deze maand niet op reis naar Botswana en Mozambique. De hertog van York gaat in haar plaats."

Anne is vorige week onderzocht in het Aberdeen Royal Infirmary. Anne is een van de meest actieve leden van de Britse koninklijke familie met 500 afspraken per jaar.