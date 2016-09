William helpt Vice Lord-Lieutenant overeind

LONDEN - Prins William is vrijdag de 72-jarige Jonathan Douglas-Hughes te hulp geschoten nadat die achterover was gevallen. Douglas-Hughes is de plaatsvervangend vertegenwoordiger van koningin Elizabeth in het graafschap Essex waar William en zijn echtgenote Catherine vrijdag op bezoek waren. Hij leek te struikelen over een verkeerspaaltje op het moment dat het hertogelijk paar werd voorgesteld aan de rest van het gezelschap.

William was er als de kippen bij om de geüniformeerde man bijstand te verlenen en hielp hem bij het opstaan. Bezorgd informeerden ze of hij zich had bezeerd. ''Sorry hiervoor'', antwoordde Douglas-Hughes. ''Dat geeft niet'', antwoordde de prins aan de 'Vice Lord-Lieutenant'.

De hertog en hertogin van Cambridge bezochten vrijdag de Stewards Academy in Harlow, Essex. Ze kwamen naar de school in het kader van de campagne Heads Together, die als doel heeft het stigma rond geestelijke gezondheidszorg weg te nemen.