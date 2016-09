Vliegveld Cardiff moet naam Diana krijgen

CARDIFF - Het internationale vliegveld van Cardiff, de hoofdstad van Wales, moet worden vernoemd naar Diana, prinses van Wales. Dat vindt Mohammed Sarul Islam, voormalig gemeenteraadslid van Cardiff.

Door ANP - 15-9-2016, 14:30 (Update 15-9-2016, 14:30)

Hij heeft steun gekregen in het regionale parlement van Wales, waar zijn verzoek al door zestien leden is ondertekend. Daardoor kan het ook in het parlement worden behandeld. Wales heeft het vliegveld in 2013 in bezit gekregen en sindsdien zijn al verschillende voorstellen gedaan voor een naamswijziging.

Sarul Islam, voorzitter van de Commonwealth Business and Investment Council voor Wales, denkt dat een naam als 'Princess Diana Airport' internationaal de aandacht zal vestigen op Cardiff, en daarnaast vindt hij het een passend eerbetoon aan de in 1997 verongelukte ex-echtgenote van prins Charles.