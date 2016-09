Charles eert Nieuw-Zeelandse gesneuvelden

LONGUEVAL - Prins Charles neemt donderdag in Frankrijk deel aan de Nieuw-Zeelandse herdenking van de Slag aan de Somme in 1916. Die bloedige 141 dagen durende uitputtingsslag in de Eerste Wereldoorlog kostte tweeduizend Nieuw-Zeelanders het leven, zesduizend raakten gewond.

Door ANP - 15-9-2016, 12:28 (Update 15-9-2016, 12:28)

Charles, die als eretitel veldmaarschalk is in het Nieuw-Zeelandse leger, is in Longueval aanwezig bij een herdenkingsplechtigheid op de Caterpillar Valley gemenebestbegraafplaats. Hij legt een krans bij het New Zealand Battlefield Memorial, en ontmoet jongeren uit Nieuw-Zeeland en andere eilanden uit het Pacifisch gebied. Ook gaat hij naar een receptie die wordt gehouden door de Nieuw-Zeelandse minister van Defensie, Gerry Brownlee.

De Slag aan de Somme was de vuurproef voor de 15.000 man tellende Nieuw-Zeelandse divisie. 10 procent van de mannen sneuvelde in september en oktober 1916, 1200 van hen hebben geen laatste rustplaats omdat hun stoffelijke resten nooit zijn teruggevonden of geïdentificeerd.

Begin juli is er al een uitgebreide Britse herdenking gehouden. De Britten verloren op de eerste dag van de slag al 60.000 soldaten. In totaal eiste de veldslag een miljoen levens.