ANP Koningin Máxima bij verzekerles

AMSTELVEEN - Koningin Máxima brengt dinsdag een bezoek aan het MBO College Amstelland in Amstelveen. Daar woont ze twee lessen bij over verzekeren. Ook schuift de koningin aan bij een rondetafelgesprek over schuldenproblematiek en schooluitval onder studenten. Ze krijgt daarbij gezelschap van staatssecretaris van Onderwijs Sander Dekker.

Door ANP - 13-9-2016, 9:20 (Update 13-9-2016, 9:20)

De lessen, MoneyWays genaamd, zijn een initiatief van het Verbond van Verzekeraars en zijn speciaal gericht op mbo-studenten. Het lesprogramma is samengesteld door het Nationaal Instituut voor Bugetvoorlichting (Nibud) en het bureau voor maatschappelijke innovatie Diversion. De koningin is erevoorzitter van het platform Wijzer in Geldzaken.

Bij het rondetafelgesprek, de afsluiting van het bezoek, zijn ook onderzoekers, docenten en studenten aanwezig.