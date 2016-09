Margriet opgetogen over Paralympische Spelen

RIO DE JANEIRO - Prinses Margriet keek maandag aan het einde van haar verblijf bij de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro met voldoening terug op de organisatie van de Spelen en op de prestaties van de Nederlandse sporters.

Door ANP - 12-9-2016, 22:09 (Update 12-9-2016, 22:09)

"Londen heeft de lat heel hoog gelegd, maar Rio overtrof in alle opzichten mijn verwachtingen. Zondag hebben meer mensen het Olympisch Park bezocht dan tijdens de Olympische Spelen; de belangstelling voor de Paralympische Spelen is enorm", zei prinses Margriet tegen het ANP.

Zij is sinds vorige week woensdag in de Braziliaanse stad, waar ze naast de openingsceremonie ook tal van wedstrijden van Nederlandse atleten bijwoonde. "Ik ben natuurlijk trots op onze sporters en hun prestaties. We hebben gouden medailles waar we niet op hadden gerekend, en er gaan er zeker meer volgen", aldus de prinses.

Haar thuis gebleven echtgenoot Pieter van Vollenhoven, die samen met Margriet in 1980 aan de wieg stond van de 'Gehandicaptenspelen' op Papendal, had zich ook al lovend uitgelaten. "Fantastisch prestaties bij de Paralympische Spelen. Daar zie/leer dat je de moed nooit moet opgeven. Doorzetten blijft een eigen gevecht", twitterde hij zondag.