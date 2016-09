Belgisch koningspaar op streekbezoek

BRUSSEL - Het Belgische koningspaar brengt dinsdag een streekbezoek aan de grensprovincie Luxemburg. Koning Filip en koningin Mathilde gaan eerst naar het intergenerationeel centrum l’Auberge du Vivier in Habay-La-Neuve. Dat is een rusthuis dat de nadruk legt op solidariteit tussen de verschillende generaties en dat zichzelf een sociaal laboratorium noemt.

Door ANP - 12-9-2016, 22:03 (Update 12-9-2016, 22:03)

Vervolgens gaat het koninklijk gezelschap naar het bedrijvencentrum voor ruimtevaartapplicaties, het Galaxia Business Park in Transinne. Dit centrum, gelegen op de as Brussel-Luxemburg-Straatsburg, staat in nauw contact met het Europees Ruimtevaartagentsschap ESA.

Het bezoek eindigt met een ontvangst in het gemeentehuis van Libin en een ontmoeting met de inwoners van het 4600 zielen tellende plaatsje.