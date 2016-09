George en Charlotte inderdaad mee naar Canada

ANP George en Charlotte inderdaad mee naar Canada

LONDEN - Het Britse prinsesje Charlotte kan zich gaan voorbereiden op haar eerste overzeese reis. Het eenjarige dochtertje van prins William en Kate gaat mee naar Canada, werd maandag bevestigd door Kensington Palace. Ook grote broer prins George (3) stapt eind deze maand in het vliegtuig.

Door ANP - 12-9-2016, 17:33 (Update 12-9-2016, 17:33)

Volgens Kensington Palace hebben William en Kate van veel Canadezen ‘prachtige berichtjes’ gekregen na de geboorten van hun kinderen. “Ze kijken ernaar uit hun jonge gezin kennis te laten maken met het land.” Voor de hertog en hertogin van Cambridge wordt het hun tweede bezoek aan Canada, een paar maanden na hun bruiloft in 2011 waren William en Kate ook al in het land.

Dit keer bezoeken ze British Columbia en Yukon. William, Kate, George en Charlotte komen op zaterdag 24 september aan in Victoria, hun uitvalsbasis tijdens het bezoek aan Canada. Het gezin blijft tot en met zaterdag 1 oktober in het land.

Kano

William en Kate hebben bezoeken aan diverse steden en natuurgebieden op het programma staan. Zo gaan ze naar het Great Bear Rainforest, ’s werelds grootste gematigde regenwoud. Dat bezoek levert volgens Kensington Palace, dat maandag meer details van de reis bekendmaakte, ‘een van de mooiste dagen van de tour’. De hertog en hertogin van Cambridge verplaatsen zich onder meer per watervliegtuig, kano en zeilschip.

Wat George en Charlotte staat te wachten in Canada, is nog niet helemaal duidelijk. Eerdere berichten dat George met zijn vader gaat vissen, zijn nog niet bevestigd of ontkend. Wel is duidelijk dat de prins en prinses donderdag 29 september een kinderfeestje bijwonen. Dat belooft volgens Kensington Palace ‘een heerlijke ochtend met tal van verrassingen’ te worden.