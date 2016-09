Willem-Alexander beleeft plezier aan opening

WASSENAAR - Koning Willem-Alexander heeft zaterdagmorgen in Wassenaar het splinternieuwe modernekunstmuseum Voorlinden geopend. En modern of niet, Willem-Alexander deed dat met hulp van museumeigenaar Joop van Caldenborgh op traditionele wijze met het doorknippen van een vanaf het dak gespannen oranje lint.

Door ANP - 10-9-2016, 13:51 (Update 10-9-2016, 13:51)

De koning was niet de enige lintenknipper. Ook de andere genodigden bij de openingsplechtigheid konden de schaar ter hand nemen. Er was namelijk een heel gordijn aan linten neergelaten zodat iedereen zijn of haar eigen openingshandeling kon verrichten alvorens naar binnen te stappen in het wijds opgezette gebouw nabij de Wassenaarse duinrand.

Op die manier werd Voorlinden ook geopend door onder anderen 'buurvrouw' prinses Irene, door Neelie Kroes en oudminister Ivo Opstelten en voormalig NAVO-secretaris-generaal Jaap de Hoop Scheffer.

Rondleiding

De koning en zijn tante prinses Irene kregen een rondleiding in sneltreinvaart door de schaars gevulde zalen van het museum dat in opdracht van chemiebaas en kunstverzamelaar Van Caldenborgh is neergezet. Er volgde uitleg over de wél rijkelijk met 35.000 boeken gevulde bibliotheek, de bijzondere belichting en het waarom van de naam 'Volle maan' voor de openingstentoonstelling. Willem-Alexander zou oorspronkelijk pas op 17 september komen: wanneer het volle maan is.

De rondleiding was uiterst ontspannen. Van Caldenborgh kent de koning al uit diens jeugdtijd. Lachend poseerde het gezelschap onder de badkuip van Leandro Erlich en bij de badgasten van de Australische hyperrealistische beeldkunstenaar Ron Mueck. De koning beleefde er zichtbaar plezier aan en beloofde bij het afscheid zeker terug te zullen komen. Dat levert ook weinig problemen op. Museum Voorlinden ligt op slechts enkele kilometers van de Eikenhorst.