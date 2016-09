Mako herdenkt Japanse migratie naar Paraguay

ASUNCION - De Japanse prinses Mako is in Paraguay. Ze herdenkt in de hoofdstad Asunción dat tachtig jaar geleden de eerste Japanse immigranten zich in Paraguay vestigden. Japanse boeren kwamen in 1936 naar het Zuid-Amerikaanse land.

9-9-2016

De 24-jarige dochter van prins Akishino en kleindochter van keizer Akihito is voor het eerst op bezoek in Paraguay. Het is pas haar tweede officiële reis die ze solo maakt om Japan te vertegenwoordigen. In december bezocht ze El Salvador en Honduras. Die visite stond in het teken van de tachtigste verjaardag van de diplomatieke betrekkingen van Japan met de twee Centraal-Amerikaanse landen.

Na haar aankomst op woensdag in Asunción ging prinses Mako donderdag op bezoek bij president Horacio Cartes in de presidentiële residentie Mburuvichá Róga. Ook ontmoette ze de burgemeester, die haar symbolisch de sleutels van de hoofdstad overhandigde. Mako zag de president vrijdag opnieuw op een Japanse school in Asunción die ze samen bezochten.

Na de plechtigheden in de hoofdstad gaat Mako naar het platteland van Paraguay. Mako studeerde vorig jaar zomer af aan de universiteit van Leicester. Mako kan haar familie helpen zo lang ze niet trouwt. Zodra ze in het huwelijk treedt, verliest ze haar positie en titel en verdwijnt ze uit de keizerlijke familie. Dat is zo geregeld in de naoorlogse grondwet.