ANP Kattenfoto plaagt Belgisch hof op Twitter

BRUSSEL - Op het officiële Twitteraccount van het koninklijk paleis van België verscheen dinsdagavond een foto van een kat in de avondschemering op een terras in Brussel. De bijbehorende tekst luidde: "Quiet evening on the terrace..."

Door ANP - 6-9-2016, 22:00 (Update 6-9-2016, 22:00)

De tweet verscheen om 20.30 uur, maar is daarna meteen door het paleis verwijderd. Volgens de woordvoerder van het hof is de tweet niet door het koninklijk huis verzonden. Hij benadrukt tegenover persbureau Belga dat het account @MonarchieBe volledig beveiligd is.

"Wij gaan contact opnemen met Twitter om dergelijke berichten in de toekomst te vermijden. Maar onze account is volledig beveiligd", aldus de woordvoerder, die het account met zijn team zelf beheert.