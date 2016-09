Prins Harry wenst paralympiërs succes

LONDEN - De Britse prins Harry wenst de deelnemers van de Paralympische Spelen in Rio de Janeiro veel succes en dan met name de elf sporters die eerder hebben meegedaan aan zijn Invictus Games. De Paralympische Spelen beginnen woensdag. Namens Nederland reist prinses Margriet af naar het evenement, als lid van het erebestuur van het Internationaal Paralympisch Comité (IPC).

Door ANP - 5-9-2016, 23:55 (Update 5-9-2016, 23:55)

Elf sporters uit de vijf landen Australië, Canada, Groot-Brittannië, Italië en de Verenigde Staten deden eerder mee aan de Invictus Games. Dat is een internationaal sportevenement voor militairen die door de dienst of in een privésituatie gewond raakten. Harry is beschermheer van de Invictus Games.

Op de Paralympische Spelen in Brazilië vertegenwoordigen de veteranen opnieuw hun land, in zeven verschillende sportdisciplines. Harry: ''Ik zag deze sporters tijdens de edities 2014 en 2016 van de Invictus Games in actie. En nu zijn ze geselecteerd voor de Paralympische Spelen. Ik ken geen beter voorbeeld dat het belang van sport voor revalidatie laat zien. Ik weet zeker dat ze met dezelfde passie zullen sporten die we al eerder hebben gezien in Londen en Orlando. Gemotiveerd, niet alleen om te winnen maar om aan de wereld te laten zien dat er leven is na een handicap."

Op de website van de Invictus Games zegt prins Harry: "Ze zullen je inspireren, of je nu toeschouwer in Rio bent of ergens op de wereld televisie kijkt. Ik ben ontzettend trots op wat ze hebben bereikt en zal voor iedereen juichen tijdens de Spelen."

Hij richt zich persoonlijk ook tot de kandidaten: "Wat een geweldige prestatie dat jullie zijn gekwalificeerd. Jullie hebben harder getraind dan ooit, maar het gevecht naar de finishlijn zal niet gemakkelijk zijn. Dat weten jullie als geen ander. Koester dit moment nu je opnieuw je eigen land mag vertegenwoordigen. Geniet van het applaus en de sfeer die miljoenen mensen zal inspireren, maar vooral: veel plezier."