Laurentien prijst kookkunsten Constantijn

ANP Laurentien prijst kookkunsten Constantijn

NOORDWIJK - Prinses Laurentien vindt zichzelf totaal geen keukenprinses. Haar echtgenoot Constantijn kan echter wel heel goed koken, vertelde Laurentien maandag in Tijd voor Max.

Door ANP - 5-9-2016, 20:50 (Update 5-9-2016, 20:50)

Zelf staat Laurentien het liefst met de kinderen Eloise, Claus-Casimir en Leonore in de keuken. ''Dan vind ik het wel leuk om er de tijd voor te nemen. De kinderen vinden het geweldig om met hun ouders in de keuken door te brengen'', vertelde Laurentien. Vis vormt een favoriet ingrediënt in de gerechten van Constantijn. ''Hij maakt veel met vis, bijvoorbeeld een cappuccino van kreeftsoep."

Laurentien was in het tv-programma te gast om te vertellen over laaggeletterdheid in ons land. De prinses vindt het onaanvaardbaar dat in een welvarend land als Nederland de laaggeletterdheid groeit en de kloof toeneemt. "Als we ieder jaar zo'n 100.000 mensen scholen, kunnen we die verontrustende toename van laaggeletterdheid stoppen'', aldus Laurentien. Dat is vier keer zoveel als het aantal mensen dat nu wordt bereikt.

Laurentien is dit jaar vijftig geworden. "Ik vind het een mooie leeftijd. Het is een mooi rond getal, maar ook een moment van terugkijken en vooruitkijken. Vijftig maakt je ervan bewust dat je er niet voor eeuwig bent. Daarom moet er wel wat gebeuren met de doelen waar ik me voor inzet, duurzaamheid en laaggeletterdheid. Mijn vijftigste verjaardag heeft een vuurtje aangewakkerd."