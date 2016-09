Honderdjarige vishandel voortaan Koninklijk

ROTTERDAM - Schmidt Zeevis in Rotterdam mag voortaan het predicaat 'Koninklijk' voeren. Dat is letterlijk een kroon op het werk van de vishandel, die dit jaar zijn honderdjarig jubileum viert.

Door ANP - 2-9-2016, 18:19 (Update 2-9-2016, 18:19)

Eind vorig jaar opende koningin Máxima het nieuwe pand van het bedrijf. Zij kreeg toen een rondleiding door het gebouw in Rotterdam Spaanse Polder, dat de vorm van een schip heeft. In het pand zijn onder meer een winkel en opslagruimte gevestigd.

Schmidt Zeevis, dat in 1916 is opgericht in Rotterdam, is gespecialiseerd in vishandel. Het bedrijf levert dagelijks 133 verschillende soorten vis aan nationale en internationale restaurants.

Voor het predicaat, dat namens de koning word toegekend, moet een bedrijf aan een aantal voorwaarden voldoen. Zo moet het minstens honderd jaar bestaan, een goede reputatie hebben en belangrijk zijn op zijn vakgebied.