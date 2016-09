Koningspaar viert Koningsdag in Tilburg

DEN HAAG - Koning Willem-Alexander en Koningin Máxima vieren volgend jaar Koningsdag in de gemeente Tilburg. Dat liet de Rijksvoorlichtingsdienst vrijdag weten. Koningsdag is op 27 april.

Door ANP - 2-9-2016, 17:07 (Update 2-9-2016, 17:07)

Dit jaar vierde de koning het feest mee in Zwolle. Het jaar daarvoor was de koninklijke familie in Dordrecht. Dat was de eerste keer dat het feest in 'nieuwe' stijl werd gevierd.