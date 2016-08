Máxima ziet slimme telefoon als levenslijn

JAKARTA - Een smartphone is niet langer slechts een leuk hebbeding. Het is voor veel mensen ook een 'levenslijn'. Dat zei koningin Máxima donderdagmiddag tijdens een bijeenkomst met Indonesische media aan het slot van haar driedaagse VN-werkbezoek aan het Zuid-Oost Aziatische land.

Door ANP - 1-9-2016, 15:18 (Update 1-9-2016, 15:18)

Een smartphone kan namelijk toegang geven tot financiële diensten. Mensen kunnen zich met die diensten verzekeren tegen rampen en ziekten, geld ontvangen en overmaken, sparen en kredieten opnemen. De 'slimme telefoon' is daarmee een instrument of sleutel tot vooruitgang, al is het wel belangrijk dat gebruikers ook leren hoe er mee om te gaan, zei Máxima.

Koningin Máxima noemde de wijze waarop de Indonesische bevolking via internet en mobiele telefoon met de buitenwereld is verbonden één van de uitdagingen bij het ambitieuze regeringsplan om in drie jaar tijd 75 procent van Indonesiërs toegang te geven tot financiële diensten.

Dekking

Er is door de uitgestrektheid van het eilandenrijk geen algehele dekking van internet of mobiel netwerk en als die er wel is, is deze vaak gebrekkig of onvoldoende, zo had Máxima geleerd tijdens haar verblijf. Van de bevolking heeft nog maar 40 procent een smartphone, waarbij vrouwen zijn ondervertegenwoordigd.

Een ander probleem, dat de koningin ook onderkende, was het wantrouwen in kleinere plattelandgemeenschappen tegen alle nieuwe technologie. Geld in de hand lijkt daar veiliger dan 'onzichtbaar' geld in een e-portemonnee. "Er is tijd voor nodig om daar aan te wennen. Vertrouwen komt in kleine stappen", wist Máxima.