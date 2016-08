Máxima deelt in Jakarta haar ervaringen

JAKARTA - Koningin Máxima heeft de ervaringen die ze woensdagmorgen opdeed bij een uitgebreid veldbezoek aan kleine bedrijfjes in Bogor meteen kunnen delen met Indonesische beleidsmakers. Die bereiden in opdracht van president Jowi Widodo de lancering voor van een nationale strategie voor 'inclusieve financiering'. Dat moet er voor zorgen dat met name ook het arme deel van de bevolking toegang krijgt tot financiële diensten.

De geografie van het uitgestrekte eilandenrijk Indonesië is daarbij een grote uitdaging. Op veel afgelegen plekken is het openen van een bankkantoor geen haalbare kaart. Dat kan met moderne middelen en techniek worden ondervangen, zoals met een mobiele portemonnee (e-wallet) en mobiel bankieren. Maar dan nog zijn er steunpunten nodig waar mensen geld kunnen storten of opnemen.

"Er zijn 300.000 tot 400.000 punten nodig", vertelde Máxima woensdag, de tweede dag van haar VN-bezoek aan Indonesië. Een enorme uitdaging. Ze wilde tijdens haar bezoek aan Bogor van winkeliers dan ook weten waar voor hen de voordelen liggen om in hun winkel ook zo'n steunpunt te openen. Als bekend is wat werkt - extra klandizie bijvoorbeeld, of een percentage van het geld dat over de toonbank gaat - kan het ambitieuze plan van de regering sneller worden uitgevoerd.

Op het 'coördinerend ministerie van economische zaken' in Jakarta sprak Máxima daar woensdagmiddag meteen na haar ochtendexcursie over. Aansluitend had ze ook een rondetafelgesprek over digitale financiële diensten. Die gesprekkenreeks wordt donderdag voortgezet met onder andere president Widodo, de nieuwe minister van Financiën Sri Mulyani Indrawati en de gouverneur van de centrale bank.