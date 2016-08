Indonesiërs moeten wennen aan relaxte sfeer

BOGOR - Het bliksembezoek van koningin Máxima woensdagmorgen aan Bogor heeft veel aandacht getrokken van publiek en Indonesische media. Al wist niet iedereen langs de route wie nu precies in de van Indonesische vlag en koninklijke standaard voorziene limousine zat. "Klopt het dat de president op bezoek is?", vroeg aan vrouw aan de verslaggeversploeg van CNN Indonesia. Nee, het was 'Ratu Belanda Máxima' - de koningin van Nederland.

Door ANP - 31-8-2016, 9:32 (Update 31-8-2016, 9:32)

Het was vooral nieuwsgierigheid van de Indonesiërs die ervoor zorgde dat de koningin door een dikke haag publiek naar de verschillende winkeltjes in Bogor liep. "Het lijkt wel Koningsdag", merkte een medewerker van de Nederlandse ambassade op.

De sfeer was in elk geval net zo ontspannen en gezellig, al hadden de Indonesische beveiligers even tijd nodig gehad om te wennen aan de meer relaxte Nederlandse benadering rond een 'VIP'. Ook de in groten getale meegekomen Indonesische media verbaasden zich over de ruimte rond de koningin, en over hoe dicht ze bij haar konden komen.

Voor het koninklijk VN-bezoek werd de tolweg van en naar Jakarta afgesloten voor overig verkeer, en ook in Bogor moesten andere verkeersdeelnemers zich aanpassen aan de verplaatsingen van het konvooi. Máxima kon op die manier zes bezoekjes afleggen binnen zes uur tijd. Zonder de verkeersmaatregelen, die niet voor elke hoge gast worden genomen verzekerde een diplomaat, was ze een paar uur meer kwijt zijn geweest.