Prinses Astrid naar de Filipijnen

ANP Prinses Astrid naar de Filipijnen

MANILA - Prinses Astrid van België bezoekt volgend jaar de Filipijnen. Dat meldt The Manila Times.

Door ANP - 30-8-2016, 17:48 (Update 30-8-2016, 17:48)

Volgens de adviseur van de Filipijnse president Rodrigo Duterte is het de bedoeling dat de zus van koning Filip in mei 2017 een Belgische handelsmissie leidt naar de Filipijnen. De adviseur, die in Brussel was, bracht het nieuws na zijn aankomst op de internationale luchthaven Ninoy Aquino bij de hoofdstad Manila.

Prinses Astrid leidt regelmatig handelsmissies in het buitenland, zoals afgelopen voorjaar naar Indonesië. De volgende missie onder haar leiding gaat in het najaar naar de Amerikaanse staat Texas.