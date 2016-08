Soekarno kijkt mee over schouder Máxima

JAKARTA - Koningin Máxima heeft dinsdag aan het einde van de middag een ontmoeting gehad met de Indonesische minister van Buitenlandse Zaken, Retno Marsudi. Het bezoek vond plaats in Gedung Pancasila, een gebouw met een rijk koloniaal verleden en vroeger ook onder meer de residentie van Bernhard, hertog van Saksen-Weimar-Eisenach. Die bewoonde het gebouw als legercommandant rond 1850.

Door ANP - 30-8-2016, 15:33 (Update 30-8-2016, 15:33)

Voor het onafhankelijke Indonesië heeft het gebouw een geheel andere betekenis omdat in 1945 Soekarno er zijn vijf zuilen ('pancasila') voor de onafhankelijkheid afkondigde. In de ontvangsthal staat dan ook een groot portret van de eerste Indonesische president. Koningin Máxima poseerde er praktisch naast, met de minister die eerder ambassadeur was in Den Haag.

Achter gesloten deuren vond vervolgens een gesprek plaats, waarin onder meer ter sprake kwam hoe Indonesië de komende jaren een groter deel van de wijd verspreide bevolking toegang kan geven tot financiële diensten als banken, verzekeringen, pensioenen en sparen. De regering van president Joko 'Jokowi' Widodo heeft als ambitieus doel dat in 2019 de helft van de bevolking die toegang moet hebben - een fikse sprong van de 20 procent in 2011 en de 36 procent nu.