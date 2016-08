Koningin Máxima begint VN-bezoek Indonesië

JAKARTA - Koningin Máxima is dinsdagmorgen aangekomen in Jakarta voor een driedaags bezoek in haar VN-functie als speciaal pleitbezorger op het gebied van toegankelijkheid tot financiële diensten. Op het programma staan onder meer een onderhoud met de Indonesische president Joko 'Jokowi' Widodo en een veldbezoek in de buurt van Bogor.

Door ANP - 30-8-2016, 7:18 (Update 30-8-2016, 7:18)

Voorafgaand aan haar komst had de koningin al een opiniestuk laten publiceren in de Engelstalige Jakarta Post. Daarin betoogde ze dat technologie de sleutel is tot betere toegankelijkheid tot financiële diensten, met name in een zo uitgestrekt land als Indonesië.

Volgens Máxima staat Indonesië voor unieke uitdagingen. Het is in afgelegen gebieden al moeilijk wegen aan te leggen en te zorgen voor elektriciteit, laat staan te zorgen voor bankdiensten. Maar onder meer mobiel bankieren kan een oplossing bieden.

Tijdens haar verblijf discussieert de koningin over de verschillende mogelijkheden en adviseert ze Indonesië, dat de ambitie heeft dat in 2019 de helft van de volwassen bevolking toegang heeft tot de bankdiensten. Nu is dat maar 36 procent.