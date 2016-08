Koningin Elizabeth zoekt schoonmaakster

ANP Koningin Elizabeth zoekt schoonmaakster

LONDEN - Koningin Elizabeth is op zoek naar een schoonmaakster. Volgens Daily Mail zoekt The Queen een 'housekeeping assistent' voor het beroemdste 'huis' van Groot-Brittannië: Buckingham Palace.

Door ANP - 29-8-2016, 22:16 (Update 29-8-2016, 22:16)

Uit de vacature blijkt dat de ideale kandidaat een kei moet zijn in het onderhouden van de verschillende kostbare tapijten en serviezen van Elizabeth. Ook moet de nieuwe 'poetshulp' kunnen omgaan met historische, onvervangbare schilderijen. Verder moet de kandidaat goed zijn in agendavoering en uitblinken in zijn of haar communicatie.

Dat het geen gewone schoonmaakklus is, wordt ook wel duidelijk uit de vacature. "De nieuwe assistent van de koningin gaat werken en leven in een historische omgeving en hij of zij moet er altijd op en top uitzien voor collega's, gasten en, uiteraard, de koninklijke familie."