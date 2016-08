Beatrix naar concert Europees jeugdorkest

AMSTERDAM - Prinses Beatrix is maandagavond aanwezig bij een concert van het European Union Youth Orchestra in het Koninklijk Concertgebouw in Amsterdam. Onder leiding van dirigent Bernard Haitink speelt het orkest Sinfonieta concertante van Joseph Haydn en Symfonie nr. 7 van Bruckner.

Door ANP - 29-8-2016, 9:05 (Update 29-8-2016, 9:05)

Het concert in Amsterdam is onderdeel van de Capital Sounds tour, ter gelegenheid van het veertigjarig bestaan van het orkest. Het gezelschap werd in 1976 opgericht ter bevordering van culturele samenwerking, eenheid en vriendschap onder Europese jongeren. Het biedt jonge getalenteerde musici de kans internationale ervaring op te doen in samenwerking met beroemde dirigenten. Het orkest bestaat momenteel uit 140 jongeren tussen de 14 en 24 jaar.