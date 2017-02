PvdA: recht om onbereikbaar te zijn na werk

DEN HAAG - Werknemers moeten het recht krijgen om onbereikbaar te zijn na werktijd. Daarvoor pleit PvdA-lijsttrekker Lodewijk Asscher woensdag. De partij bevestigt berichtgeving bij RTL Nieuws hierover.

Door ANP - 1-2-2017, 9:42 (Update 1-2-2017, 9:42)

,,Mailtjes, sms’jes of appen met collega’s tot laat in de avond of in het weekend leiden tot een steeds vagere grens tussen werk en privésfeer. Dit kan uiteindelijk resulteren in een te grote werklast, burn-out en verstoorde relaties in het gezin", aldus de PvdA.

Asscher wil dat bedrijven met vijftig mensen of meer hierover gaan overleggen met vakbonden en ondernemingsraden. Hij wil geen verbod op 's avonds of in het weekend werken, maar ,,de keuze is aan de werknemer".

In Frankrijk kunnen werknemers al e-mails en telefoontjes van de baas buiten werktijd negeren. Ook bij sommige bedrijven in Duitsland zoals BMW is al een dergelijke regeling van kracht.