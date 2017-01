SGP presenteert manifest tegen islam

DEN HAAG - Meer opvang van moslimvluchtelingen in hun eigen regio, radicale organisaties laten ontbinden en veroordeelde terroristen met een dubbele nationaliteit het Nederlanderschap afnemen. Dat zijn enkele van de punten uit het manifest van de SGP over de islam in Nederland.

Door ANP - 31-1-2017, 21:18 (Update 31-1-2017, 21:18)

,,Alle mensen hebben gelijke rechten'', stelt de partij in het manifest. ,,We hebben iedere naaste zo lief als onszelf. Die waarde mogen we nooit loslaten. Alleen, dat is geen reden om krampachtig vast te houden aan de gelijkheid van alle godsdiensten.''

Asielzoekers die zich in een asielzoekerscentrum schuldig maken aan antisemitisme of intimidatie verspelen daarmee het recht op een verblijfsvergunning, als het aan de SGP ligt. Ook voorstellen die de SGP eerder deed, zoals een verbod op de islamitische gebedsoproep, staan in het manifest. Arabische landen die antisemitische propaganda verspreiden moeten door de Europese Unie onder druk worden gezet.